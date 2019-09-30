沒空陪伴毛小來的主人要注意，如果超過一天沒有帶狗小孩出去走走，在澳洲首都特區（Australian Capital Territory）恐怕要面臨4,000澳幣罰金，相當於新台幣近84,000元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲首都特區26日通過《動物福利法修正案》（Animal Welfare Legislation Amendment Bill），透過強制推行一系列嚴格懲處方式，改善動物福祉。

該法認定動物是「有感覺、知覺的生物」，規定飼主如果沒有供應毛小孩基本居住空間及飲食，就會被判沉重罰金；如果超過24小時內沒讓狗兒離開屋內、出去活動筋骨，飼主可能面臨起訴，最高恐判罰4,000澳幣罰金。

澳洲首都特區是全澳洲第一個在法律上認定動物有知覺的地區。澳洲首都特區城市服務部長史提爾（Chris Steel）說，「現代動物福祉要在心理及生理層面都考量動物如何適應。」

(中時電子報)