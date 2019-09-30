「雷根」號航行南海

中共10月1日即將盛大慶祝建政70周年，但新出現的衛星圖像顯示，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母28日在南海爭議的南沙群島東北方航行，而附近還有數艘疑似中美軍艦。

據《日本時報》（Japan Times）與俄羅斯衛星（Sputnik）網29日報導，當美國第7艦隊發言人茉姆森（Reann Mommsen）被問及，「雷根」號置身南海，是否在向北京傳達訊息時，她並未證實它所在的位置，但表明它目前正要執行例行任務。她並強調，「雷根」號要進行的任務並非針對任何特定事件。

而中國大陸國防部新聞發言人任國強26日主持例行記者會時，就已被問及，「雷根」號正在南海航行，周圍還出現不少疑似中方軍艦的船隻。當時他回應說，「美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，我們對此堅決反對」。任國強並直指，北京要求美方切實尊重地區各國的安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量。此外，他說，解放軍將認真履行自身的職責與使命，堅定捍衛國家主權與安全。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，從衛星圖像來看，應該是有5艘艦艇出現在「雷根」號四周20~100公里內，但其中有3艘似乎同向航行，不過距離大都在50公里之外。另外2艘則是反向航行，但距離都在60公里內。他認為，這只是衛星發現的水面艦，以這規模的中方海軍演習風格來判斷，水下應該至少還有2艘潛艦也在活動，只是很難被發現。

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV — Duan Dang (@duandang) September 28, 2019

A minor correction at the bottom left. pic.twitter.com/ylaNFGcXJx — Duan Dang (@duandang) September 29, 2019

分析認為，在「雷根」號航母100公里的範圍內，有2艘解放軍052C/D飛彈驅逐艦，以及3艘054A飛彈護衛艦在活動。而最近的一艘似乎只距離不到20公里，它們似乎交叉穿行在「雷根」號的左右與後面。而這些中方軍艦同時出現在美國航母附近，顯然不是巧合，而是符合在美國軍艦「犯規」後，解放軍所說，「海空兵力依法依規對美艦全程進行跟隨監控和查證識別，並予以警告驅離」的做法。而「雷根」號四周出現中方軍艦，可能是初步警告。

陳光文說，近來華府為了幫美中貿易戰加分，不斷在台海和南海「挑釁」，如今美國艦機已進行了16次這類活動，為北京帶來相當大的戰略壓力。而美國航母雖然沒有直接「挑釁」，但卻都是幕後指揮，而且是中方最忌憚的作戰平臺。

例如，「雷根」號航母編隊中的「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）飛彈巡洋艦，在今年7月25日和9月20號曾兩度穿越台海，而另一艘「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）飛彈驅逐艦，也分別在8月28日和9月13日挑戰了中方南沙兩個島的主權。

另一方面，分析家說，解放軍在10月1日的大閱兵中，可望秀出最尖端，也最強大的武器，其中很可能包括可以打沉美國航母的反艦飛彈，還有能打擊美國駐日本基地的彈道飛彈。而「雷根」號在這敏感時機現身南海，可能會被視為華府在美中貿易爭端未解，雙方在亞太較勁之際，故意要潑北京冷水。

(中時電子報)