「雷根」號航行南海

中共10月1日即將盛大慶祝建政70周年，但新出現的衛星圖像顯示，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母28日在南海爭議的南沙群島東北方航行，而附近還有數艘疑似中美軍艦。

據《日本時報》（Japan Times）與俄羅斯衛星（Sputnik）網29日報導，當美國第7艦隊發言人茉姆森（Reann Mommsen）被問及，「雷根」號置身南海，是否在向北京傳達訊息時，她並未證實它所在的位置，但表明它目前正要執行例行任務。她並強調，「雷根」號要進行的任務並非針對任何特定事件。

而中國大陸國防部新聞發言人任國強26日主持例行記者會時，就已被問及，「雷根」號正在南海航行，周圍還出現不少疑似中方軍艦的船隻。當時他回應說，「美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，我們對此堅決反對」。任國強並直指，北京要求美方切實尊重地區各國的安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量。此外，他說，解放軍將認真履行自身的職責與使命，堅定捍衛國家主權與安全。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，從衛星圖像來看，應該是有5艘艦艇出現在「雷根」號四周20~100公里內，但其中有3艘似乎同向航行，不過距離大都在50公里之外。另外2艘則是反向航行，但距離都在60公里內。他認為，這只是衛星發現的水面艦，以這規模的中方海軍演習風格來判斷，水下應該至少還有2艘潛艦也在活動，只是很難被發現。

分析認為，在「雷根」號航母100公里的範圍內，有2艘解放軍052C/D飛彈驅逐艦，以及3艘054A飛彈護衛艦在活動。而最近的一艘似乎只距離不到20公里，它們似乎交叉穿行在「雷根」號的左右與後面。而這些中方軍艦同時出現在美國航母附近，顯然不是巧合，而是符合在美國軍艦「犯規」後，解放軍所說，「海空兵力依法依規對美艦全程進行跟隨監控和查證識別，並予以警告驅離」的做法。而「雷根」號四周出現中方軍艦，可能是初步警告。

陳光文說，近來華府為了幫美中貿易戰加分，不斷在台海和南海「挑釁」，如今美國艦機已進行了16次這類活動，為北京帶來相當大的戰略壓力。而美國航母雖然沒有直接「挑釁」，但卻都是幕後指揮，而且是中方最忌憚的作戰平臺。

例如，「雷根」號航母編隊中的「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）飛彈巡洋艦，在今年7月25日和9月20號曾兩度穿越台海，而另一艘「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）飛彈驅逐艦，也分別在8月28日和9月13日挑戰了中方南沙兩個島的主權。

另一方面，分析家說，解放軍在10月1日的大閱兵中，可望秀出最尖端，也最強大的武器，其中很可能包括可以打沉美國航母的反艦飛彈，還有能打擊美國駐日本基地的彈道飛彈。而「雷根」號在這敏感時機現身南海，可能會被視為華府在美中貿易爭端未解，雙方在亞太較勁之際，故意要潑北京冷水。

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文章來源：Japan-based U.S. aircraft carrier in South China Sea ahead of key Chinese anniversary
文章來源：Alleged Satellite Photo of US Carrier Surrounded by Chinese Warships Makes Rounds on Social Media
文章來源：中国海军5艘军舰拦截里根号航母 水下或还有两艘潜艇

(中時電子報)

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