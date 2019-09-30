中信兄弟在28日引退戰前夕，賽後儀式中感謝許多中華隊老戰友，特別點名在富邦悍將二軍努力的「火哥」張建銘，笑說想看他的引退賽。沒想到29日引退戰後的聯訪，兄弟球團特別請到張建銘前來獻花致敬，張建銘感性表示，「昨天學長點名，我用行動來代表一切。」

28日兄弟舉行的「謝謝你，彭政閔」儀式中，彭政閔有感而發，想起過去披上中華隊戰袍，一起在國際賽征戰的老隊友們，特別點名張建銘表示有一段時間沒看到了，想看他的引退賽。而彭政閔驚喜的一番話，讓在電視機前的張建銘非常感動。

張建銘在眾多媒體面前顯得有點緊張，他有些結巴的道盡對彭政閔的感謝之意，「我不太會說話，我用行動還表示一切，恰恰辛苦了。」張建銘感性獻上祝福花束並說，「昨天你講了我的名字，我差點掉眼淚，謝謝你從中華隊就一直教導我棒球是什麼，到現在你要離開球場，大家都很捨不得。」

彭政閔引退後，今年41歲的高國慶以及39歲的張建銘，是中職年紀排行最大的2位球員，高國慶今年仍在一軍出賽，不過張建銘上次在一軍出賽要追溯到2018年5月，最近一次出賽則是今年在7月於二軍比賽中上場，近年來張建銘出賽場數銳減，退休可能成為時間上迫不得已的選擇。

張建銘透露曾經與彭政閔有一段對話，「我們聊到我會不會辦引退賽，但我覺得今年出賽場次不多，可能就不辦了……看到恰恰引退戰這麼成功，真的很感動，辛苦你了！」張建銘最後並沒有說自己是否要辦引退。

彭政閔見到張建銘的驚喜現身，臉上的喜悅藏不住，最後更是再次喊話，「建銘是和我個性滿和的球員，我們常會溝通想法，可能他身體狀況讓他沒什麼機會上場，不過我和球迷一樣，希望有一個值得他的引退賽。」

(中時電子報)