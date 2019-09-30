中颱米塔逼近台灣，北北基、桃園、宜蘭縣、新竹縣、外島的綠島、蘭嶼已宣布周一（30日）停班停課。只是，北台灣唯獨新竹市作出正常上班上課的決定，桃竹苗生活圈中的新竹縣市對風雨預估竟是差異如此大，也引此許多機動的網友灌爆新竹市長林智堅的臉書，狂問「明天風雨很大怎麼辦」。

29日晚間，各縣市府陸續公布周一是否停班課的訊息，最後，當新竹縣市「停班停課」不同調的消息確認後，市長林智堅的最新一則貼文1小時內就湧入了4000多名網友留言，而且人數還在持續上升。

許多激動地網友紛紛質問市長，「竹市放假可以同步嗎？ 這樣要去新竹縣上班的人很辛苦很危險的」、「 竹科一半在新竹縣...」、「住在新竹縣風大，跑到新竹市上班真的很困擾」、「只知道守護香港~~忘了要守護新竹嗎？」、「縣市不同步真的太誇張...」、「哥？是不是想吃漢堡」。

網友怒灌爆林智堅臉書，狂轟「縣市不同步真的太誇張」。（圖/摘自林智堅臉書）

(中時電子報)