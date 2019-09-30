遭禁止運作的前香港民族黨召集人陳浩天昨（29）日說，時代革命的戰場不只在香港，也在台灣，要做好跟中國同歸於盡決心。

反送中爭議延燒，主張香港獨立的陳浩天，8月29日一度被香港警察逮捕；他日前抵達台灣，參加昨天下午聲援香港的「929台港大遊行－撐港反極權」活動。

「台灣香港人權餐會」昨天中午在國賓飯店舉辦，邀請陳浩天進行演講。

根據中央社報導，陳浩天指出，今天發生在香港人身上的事情本來就難以想像，沒人想到香港會變成這樣，但是現在發生了，「能夠肯定這不會發生在未來的台灣嗎？」所以還在講一國兩制或自貿區，要不是共諜，要不就是太膚淺、太天真。

陳浩天說，現在在香港最前線擋子彈、擋催淚瓦斯的學生，希望大家可以成為時代革命的一份子，這場時代革命不是屬於香港人，是屬於這個時代每一個擁抱自由的人。時代革命的戰場不只在香港也在台灣。

陳浩天說，二次大戰時的英國首相邱吉爾說，屈辱跟戰爭，他們選擇了屈辱，但屈辱過後還是要面對戰爭。希望台灣不要走前人走過的錯路，不要屈辱，要直接面對這個威脅，簽和平協議是沒有用的，最後還是要面對戰爭。悍衛自由、時代革命，「希望你們成為時代革命的一部分」。

陳浩天隨後與台聯黨主席劉一德交換旗幟，旗幟上寫著「光復香港 時代革命」，陳浩天並笑說，在台灣確實比在香港要安全，謝謝台灣的保護；時代力量、社會民主黨、基進黨、喜樂島聯盟、綠黨等政黨社團也到場表達支持。

(中時電子報)