行政院長蘇貞昌昔日「愛將」、前內政部政務次長顏萬進，因涉及北投纜車貪汙案遭判刑13年確定，2014年2月入監服刑後，法務部矯正署日前已核准他的假釋案，因9月30日台北等地因颱風停止上班，他最快周二(10月1日)可出獄。

54歲的顏萬進學生時代是政大學運「野火」發起人，曾是民進黨新潮流系重要成員，2005年蘇貞昌擔任民進黨主席時，拔擢他為民進黨副祕書長，蘇接任行政院長後，提拔年僅40歲的他擔任內政部政次，當年被視為民進黨的明日之星。

顏萬進被控於2006年向北投空中纜車BOT案業者儷山林開發公司負責人郭銓慶中收賄120萬元、侵占郭銓慶捐給民進黨500萬元政治獻金，及收取復興航空30張機票共4萬8900元，另以私人飲宴發票與時任台灣證券交易所董事長吳乃仁聯手以證交所公款核銷13萬元。

2006年7月19日，北檢與法務部政風司合作，大舉搜索顏萬進內政部辦公室等地，約談顏萬進到案，訊後聲押禁見獲准，震驚各界。事後檢方依貪汙等罪起訴顏萬進，具體求刑12年。

顏萬進所涉4案中，侵占民進黨政治獻金、詐取證交所公款2案，高院2008年定應執行徒刑10月。另北投纜車案收賄、收受機票2案，最高法院2013年11月28日判決顏應執行12年6月徒刑，褫奪公權8年確定。最後高院定顏所涉4案合併應執行13年徒刑。

2014年2月，北檢因顏萬進的戶籍設在宜蘭，囑託宜蘭地檢署代執行。2月11日顏向宜檢報到，在宜蘭監獄服刑，他2016年6月獲准到八德外役監服刑，原本負責養蘭花，後來改為在監內負責文書收發工作。

此外，顏還自2017年起，在獄中以筆名「藤原進三」，創作《少年凡一》、《彩虹麗子》、《凡一‧一凡》等3本暢銷書。

法務部矯正署今年9月20日核准顏的假釋案，高院24日也已裁定付保護管束，只要獄方收到保護管束命令，顏即可出獄，因30日因颱風停止上班，預期將在周二出獄，但他出獄後須在24小時內向戶籍地宜檢觀護人報到。

顏萬進是扁政府時期涉犯貪腐案入獄的政府高官，媒體曾報導在扁等人分因保外就醫、假釋出獄後，顏是唯一在監獄裡的政府高官，顏出獄後，監所現已無扁朝涉貪高官服刑。

(中時 )