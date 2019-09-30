9月29日「恰恰」彭政閔引退戰中，彭政閔4打席沒有敲安，尤其9局下半2人出局時，中信兄弟落後富邦悍將1分，彭政閔敲成滾地球，成為此戰的最後出局數，結果兄弟並沒有在引退戰中拋下封王彩帶，賽後彭政閔笑說，「結局和我想像的不一樣。」

9局下半全場破2萬名象迷齊聲呼喊「彭政閔，全壘打！」當時站在打擊區的恰恰其實內心也和球迷一樣，希望敲出一支追平轟，「結局和我想像的不一樣，想要有戲劇性的全壘打，很可惜。」雖然最後打席沒有辦法敲安，不過彭政閔仍不忘稱讚陳鴻文表現很好。

彭政閔最後笑著說，「鴻文最近狀況不錯，當然希望自己在關鍵時刻有好表現，不過很可惜沒有打好。」最後彭政閔敲出三壘方向滾地球，成為自己引退戰的最後出局數。

彭政閔最後打席面對前隊友陳鴻文，陳鴻文毫無保留拿出實力對決，就是對彭政閔最大的敬意，陳鴻文賽後透露，「在學長上壘前有向他敬禮致意，比賽結束後也有叫住他，和他說聲謝謝。」並表示在最後的比賽，一定會拿出最好的表現給他看。

彭政閔引退戰中，不少球迷感傷落淚。（黃國峰攝）

(中時電子報)