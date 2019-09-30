因應米塔颱風來襲，風圈擴大及風雨增強，基隆市政府已宣布30日停止上班上課，並考量民眾風雨移車困難，為確保市民安全，自9月29日晚間開放部分路段紅線停車。(吳康瑋攝)

因應米塔颱風來襲，風圈擴大及風雨增強，基隆市政府已宣布30日停止上班上課，並考量民眾風雨移車困難，為確保市民安全，自9月29日晚間10點起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘道路全面開放路邊紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

市府特別呼籲民眾，於開放路邊紅黃線區域停車，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向可會車、通行功能，並禁止併排停車，以提供搶、救災車輛來通行，確保公共安全維護。

市府提醒民眾，切記只有法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另外，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

未來恢復紅黃線禁止停車管制的時間，基隆市政府交通處將另行發布新聞通知，敬請民眾多留意新聞。如有其他相關問題，請致電洽詢市民專線1999。

(中時 )