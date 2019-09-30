29日晚間新竹縣市因停班停課不同調，引起不少網友批評縣市不同步造成廠商與員工的困擾，其中新竹科學園區位置正好橫跨縣市交界，尤其是位於竹科內的瑞昱半導體公司，廠區正在跨越縣市界線。有網友詢問該公司是否該上班，網友回應創意大爆發稱：「看你位置坐哪」、「GPS定位好 你辦公室位子屬縣還市」、「座位被切怎麼辦？」、「看上班路線好嗎 有經過放假區就可以請假」、「每年領那麼多 給我乖乖上班」，而回應最多的是「笑死XD」！

新竹市昨晚宣布30日正常上班後，市長林智堅的貼文湧入大量回應，指責此一決定讓很多人跨新竹縣市通勤很為難，有的公司在竹科園區內「一半在新竹縣，一半在新竹市」，認為這種縣市不同步的做法讓廠商與員工很困擾，執行上會有困難。

其中一位網友在PTT上貼文詢問，竹科的瑞昱公司廠區位置正好橫跨縣市界線，「雖然門牌在新竹市，不過身體都在新竹縣，這樣明天位子在竹縣的人要放假嗎？」

網友各種新回應大爆發：「以門牌為準」、「用公司登記的地址」、「座位在新竹縣的才可以放假啊」、「GPS定位好 你辦公室位子屬縣還市」、「一隻腳在竹縣 一隻腳在竹市的 要不要上班?」、「看你部門在那縣市 有放的那個縣就放」、「看上班路線好嗎 有經過放假區就可以請假」、「後棟的放假，前棟乖乖上班」、「

有的網友則讚嘆：「太神啦」、「你贏了，這題難解」，也有人猛酸：「科技公司上班還問這蠢問題」、「以後都不用來了」、「每年領那麼多 給我乖乖上班」、「不要去 看會不會收到資遣就知道了」、「瑞昱因颱風假而知名度大開XDDD」！

(中時電子報)