美國地質調查所指出，智利中部外海今天發生芮氏規模6.8強震，但造成人員傷亡和災損的可能性很低。太平洋海嘯警報中心也說，預計不會發生海嘯。

這起淺層地震規模從稍早的7.2下修至6.8，震央位於智利中部沿海城鎮康士提圖松（Constitucion）西南西方66公里的外海。

美國地質調查所（USGS）表示：「地震造成人員傷亡和災損的可能性很低。」

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也指出，預計這起地震不會形成海嘯。

(中央社)