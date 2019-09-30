智利中部外海規模6.8強震 預計不會出現海嘯 07:242019/09/30 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所指出，智利中部外海今天發生芮氏規模6.8強震，但造成人員傷亡和災損的可能性很低。太平洋海嘯警報中心也說，預計不會發生海嘯。 這起淺層地震規模從稍早的7.2下修至6.8，震央位於智利中部沿海城鎮康士提圖松（Constitucion）西南西方66公里的外海。 美國地質調查所（USGS）表示：「地震造成人員傷亡和災損的可能性很低。」 太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也指出，預計這起地震不會形成海嘯。 (中央社) #海嘯 #智利 #地震 #中部 #外海 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 新聞透視》轉移彈劾焦點 川普可能對外示強！通烏門風暴 恐演成世界級危機 - 國際大事 - 中國時報 陸王牌稀土兩年後恐失優勢？關鍵曝光了 - 國際 川普拍片上推特 稱彈劾調查是騙局 - 國際大事 - 中國時報 華郵：國務院加大力度 再查希拉蕊電郵門 - 時事 - 中央社 驚人！1天不溜狗 這城市開罰8萬元 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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