彭政閔引退戰圓滿結束，雖然接下來中信兄弟還有4場補賽，以及可能晉級的季後賽要打，不過彭政閔球員生涯真的進入倒數階段。當了19年的職業選手，今年就要謝幕，而彭政閔在正式退休後，最想做的事其實很平凡卻又珍貴，「最想要睡到飽！」

其實在此之前，彭政閔也將當緊張引退戰的到來，還和媒體說好希望引退周能好好比賽，因此28、29日低調不接受訪問，統一在賽後的引退國際記者會中進行問談。

而引退戰順利且圓滿落幕，讓彭政閔如釋重負，「剛剛才和經紀人說，真的放下大石頭，近幾年來其實會期待自己的引退賽，今天成功也很順利，下禮拜可以開心打棒球了！」

而被問到今年賽季完全結束，正式卸下球員身分後最想做的事，彭政閔瞇著眼笑說，「最想睡覺！這兩天可能因為引退戰，戰績又很緊張，所以心情上比較複雜，沒有好好休息。就像打完國際賽或總冠軍戰一樣，結束後想要放鬆，睡個一兩天休息。」

(中時電子報)