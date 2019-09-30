CTWANT》”雙北警局”當噱頭 惡建商藉都更案誆九億

台北市士林區葫蘆公寓海砂危樓都更案延宕約10年，都更案的負責人為鼎鉅建設「連康鈞」，但連一棟危樓都沒拆的他仍持續利用都更案對外募資，甚至還打著與高階警官熟識的招牌，取信金主掏錢投資，目前已有數十名受害人向法院申請支付命令，總金額高達新台幣9億元。

本刊調查，連康鈞利用一般人對於人民保母的信任度，升級吸金術。一開始，連康鈞透過人脈結識退休多年的前警政署督察，再經由督察介紹，接觸三線三星的高階警官，與警官們互動合照。

連靠著警界關係和一張張與高階警官的合照，再憑著三寸不爛之舌，成功取信許多民間投資者，不少人都誤以為「高階警官替警連康鈞背書」便砸錢投資。一講到連康鈞，受害者詹姐（化名）就忍不住大罵：「他（連康鈞）利用都更案到處募資，甚至一塊地募了好幾次。」

台北市政府都更處表示，該處對胡蘆都更案的實施者財務狀況並不了解，對於該公司跳票紀錄、連康鈞在外用建案名義募資的行為也一概不清楚，並強調本來就不會去調查。至於遭到質疑為鼎鉅建設護航一事則表示，一切皆依台北市政府都更審議會裁定。

此外，連康鈞利用警官名義在外募資一事，遭牽扯的一位高階警官表示，「此人已經很久沒聯絡，希望受害人循司法處理。」另一名遭連累的高階警官則強調，「我早就覺得他到處騙，我根本不甩他，但別人還會跟他吃喝，且他在外風評不佳，已經拒絕往來多年。」高階警官並強調，連康鈞的桃園工地破土，還有警官去台上獻唱助陣，還有人和他一起去大陸玩，「我是最無辜的。」

記者致電遭指控的連康均，針對藉都更案吸金募資一事他表示：「對外所募的資金是要拿來都更案用，目前也正找資金要重建葫蘆社區。」對於打麻將一說他表示「已經很久沒打了。」至於桃園大溪、平鎮的建案?及一屋多賣、抵押一事，他則說「我沒有一屋多賣，欠他們的錢有慢慢還了，也已經還一些了！」最後對於他是否用警界關係到處募資，連康鈞則強調「沒有這件事。」（未完）（記者／陳昭文）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)