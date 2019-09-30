2020年總統大選當前，面對陸客自由行急凍和團客萎縮，政府相繼提出一連串的旅遊補助措施，原本救急的補助成為常態性，但花東地區業者卻不領情，因為代墊動輒數百、上千萬元政府補助款，壓得業者幾乎不過氣來，有人分析「這是一場房地產交易陷阱」。

自花蓮市沿著花東縱谷線朝南走，沿途山巒翠綠，流水潺潺，偶見路邊幾部自行隊呼嘯而過，沿線的鶴崗、關山親水公園和鹿高台等風景據點，遊客羽寥寥可數，人氣相當冷清，晚上來到投宿的台東知道溫泉區，很久才見到一部遊覽車，各家旅館幾乎黑漆漆一片，死寂氣氛已不若當年盛況。

然而交通部觀光局從自2018年11月起，推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」、「擴大國旅暖冬遊」、2019年「春遊專案」、「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」和「擴大國旅秋冬遊第2波獎助計畫」等，觀光局一年砸下64多億元給觀光業，前幾天更推溫泉區買一送一。總統蔡英文曾說，未來旅遊補助不僅成為常態規規模還要擴大。

看似強化因應大陸禁自由行及強縮團客的辦法，但卻搞得花東旅遊業者手足無措，為了等候補助金發下來，至少得等四至六個月，業者必須備妥現金幫政府代墊半年補助，依據以往經驗有人少則數百萬元，多達三千萬元的代墊財務壓力，遊客的小確幸，卻是業者的大負擔，旅遊業經營壓力雪上加霜。（未完）（記者／管衛民）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)