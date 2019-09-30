隨著科技不斷的發展，上班族每天看著電腦的時間也越來越多，這種用伸長脖子近距離觀看電腦的姿勢，在復健科有個很傳神的比喻，叫做「現代忍者龜」，但可別小看烏龜脖，它對健康的影響可說是超乎想像。

「烏龜脖的發生多半是長期姿勢不良，造成肌肉無力或是緊繃；當然也有一些是頸關節退化、變形所導致，但也多是後天所導致。」書田診所復健科主任潘筱萍這麼解釋。

潘筱萍說，烏龜脖的姿勢，長時間下來會引起頸部酸疼、肩頸僵硬，也可能會使得軟骨磨損、局部發炎腫脹，隨之而來的是頸椎退化關節退化、變形，周圍神經血管也會受到壓迫。

有些民眾在感覺頸部僵硬時，會自行快速扭轉脖子產生喀喀聲，達到快速放鬆的感覺，潘筱萍說，其實這類動作容易對關節造成傷害。若長期習慣如此處理，日後可能提早引起骨刺、退化性關節炎及關節不穩定等問題。

潘筱萍提醒，常用電腦的上班族更應注意工作姿勢及常作頸部運動，才能預防烏龜頸上身；工作每隔30分鐘，就站起來走一走，活動一下頸肩，讓身體舒緩放鬆；倘覺得肩頸僵硬不適，轉動脖子時，因疼痛受限，頭部也常隱隱作痛，就要盡快就醫。（未完）（記者／張向晴）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)