中信兄弟球星「恰恰」彭政閔引退戰，在滿滿的感傷與不捨中落幕，不過由於還有4場補賽要打，兄弟甚至有機會打進季後賽，因此引退戰並不是球迷們最後一次看到恰恰在球場上奮戰，彭政閔也說，「現在開始才是倒數最後出賽。」

下半季戰績膠著，雖然引退戰兄弟以1比2些微之差敗給富邦悍將，不過目前中信兄弟封王數字維持「M1」，只要10月1日對戰悍將拿下勝利，依然能拋下封王彩帶。彭政閔今年的目標沒變，「球隊現在很渴望拿到總冠軍，雖然可惜沒有在引退戰封王，不過會馬上重新調整，準備封王戰。」

「退休戰」不是實質意義上球員的最終戰，不過當看到滿場穿著黃色衣服、高舉加油棒，並異口同聲喊著「彭政閔，全壘打！」時，恰恰心中仍是充滿感動，「其實引退戰一開始心情就有點激動，因為看到滿場球迷進場支持，比賽結束後才真的意識要引退了，接下來還有比賽可以打，所以現在開始才是倒數最後出賽。」

而對於是否還會繼續出賽，彭政閔表示，「還是要看球隊安排，有機會當然希望能在場上奮鬥，季初時設定拿到總冠軍後引退，現階段往這方向努力。」

(中時電子報)