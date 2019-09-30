奧地利下議院國民議會改選投票今天登場，根據部分開票結果的預測，前總理庫爾茨領導的人民黨（OeVP）得票率37%，可望成為第一大黨，但可能要結合其他政黨籌組聯合政府。

法新社報導，根據部分開票結果的初步預測顯示，33歲的庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨拿下37%選票，比起上屆2017年5月國會大選多出將近6個百分點，但人民黨依然無法獨自籌組政府。

極右派的自由黨（FPOe）可能是這次選舉的最大輸家，得票率大約16%，相較上屆選舉下滑10個百分點。

2017年國會大選結束後，中間偏右的人民黨與自由黨組成聯合政府，沒想到自由黨今年5月爆發奧地利版「通俄門」醜聞，聯合政府組成才18個月便告瓦解，國會因此提前改選。

得到大約14%選票的綠黨（Greens）成為這次選舉大贏家。上次國會選舉綠黨得票率3.8%，沒有跨過4%門檻，因此沒能拿下任何席次。

中間偏左的社會民主黨（Social Democratic Party）預計拿下22%得票率，自由派政黨新奧地利與自由論壇（NEOS–The New Austria and Liberal Forum）則獲得大約7%選票。

(中央社)