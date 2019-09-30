今年將要卸下球員身分，「恰恰」彭政閔退休後會按照原定計畫，出國進修學習教練知識，再回台當教練將經驗傳承給球員。彭政閔認為好球員也能當好教練，不過自己在球員生涯穿的「23號」，未來當教練後可能不會再使用了。

如果想到籃球的23號，大家會想到麥可喬丹，不過在台灣談及棒球的23號，大部分人會立刻聯想到這名永遠的台灣隊長——彭政閔，恰恰退休後是否會和陳金鋒一樣，讓背號在球團退休？彭政閔表示，「23號是我的球員背號，擔任教練後想創造另一個背號。」代表未來當教練後有可能不再沿用23號。

賽前中信兄弟領隊劉志威曾表示，若彭政閔當教練想沿用23號，就會繼續讓他使用，不過若是想換號碼，會再舉行背號引退儀式，一切都看彭政閔本人的意願。

而退休後彭政閔將會出國進修，目前考慮美、日職棒的訓練模式和球風，不過都還在接洽階段。雖然知道擔任教練是一件不簡單的事，不過他希望能在學習後，融合自己當球員的經驗，再用自己的方式教導球員，並帶給球員成長。

雖然曾聽過有人說「好球員不一定是好教練」，不過彭政閔認為，只要透過訓練自己，把想法和經驗傳承給後輩，好的球員就就能成為更好的教練。

彭政閔球員所穿的23號，未來當教練後可能不會沿用。（黃國峰攝）

(中時電子報)