據雜誌所舉辦的一份網路民調、韓國瑜以近9成輾壓民進黨的蔡英文，自由作家洛杉基直言，這個結果讓他啞然失笑。

在《天下雜誌》所舉辦的網路民調，蔡英文、韓國瑜兩人對決你會投誰，至截稿為止，已有5萬多名網友投票，韓國瑜為89.6%、蔡英文則僅10.4%。

洛杉基在臉書指出，該民調韓國瑜一度高達92.9%，蔡卻僅7.1%，讓他啞然失笑，原因是：1、天下雜誌在上次辦縣市長排名，韓國瑜墊底。這次重新辦網路民調，結果剛好打自己的臉，現在韓國瑜怎會有9成以上的支持度？！

2、儘管各種「民調」都說小英支持度高達4成，超過韓14%以上，但《天下雜誌》民調結果，也給這些所謂的「民調公司」狠狠地打臉。

洛杉基認為，從該網路民調結果來看，可見支持韓國瑜的民眾，多數沒有接到過所謂的「民調公司」電訪，他們的意見，從未真實反應在民調上。如今這個結果，必然讓韓粉精神大振，也會讓綠網軍氣噗噗，趕緊投票洗版。不過沒關係，見微知著，明年以選票見真章！

(中時電子報)