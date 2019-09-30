林良齊／台北報導

近年來農地價格上漲，許多實際從農者並未取得農地，為了讓實際從農者可以加入農保，農委會去年修正相關辦法，開放養蜂農民與實際從農者可以加入農保，當時農委會估算有3萬人可以藉由實際從農者此管道納保，但推行逾一年實耕農僅有100人加入。

過去，農民要自有、承租農業用地從事農業生產，才能以以自耕農或佃農身分參加農保，但如果是承租應經過法院或民間公證人的「公證」，才能持以參加農保，但所有權人公證意願不高，導致許多實際耕作者無法加入農保。

依去年農委會去年3月公布的「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」，開放讓有一定規模的蜂農及獲各地區改良場認定為實際從農者的農民可以再透過各地農會加入農保。但據統計，截至7月底僅有84名養蜂農民、112名農民透過實際耕作者加入農保，與農委會宣稱的3萬人落差甚大。

原因包括即使今年透過改良場取得從農工作證明後，如果之後未能持續每年都取得從農工作證明就必須退保，多數農民認為過於麻煩；也有部分農民認為農民退休制度不明確，每個月僅能請領7千多元的老農津貼，才會導致至今實耕農僅有100多人加入。

農委會農保辦公室執行秘書王東良說，目前投保農保15年以上、且退休時仍是農保在保人才能請領老農津貼，而國民年金法中也明定若有公教人員保險、勞工保險、軍人保險及農民健康保險等不能再加入國保，目前農委會期待修正國民年金法，不再排除農保資格，意謂農民可以同時投保農保與國保，退休時可以同時請領老農津貼與國民年金保險。若以目前給付計算，約可以請領萬餘元。

至於目前從農工作證明每年都要重新審認，許多農民認為十分麻煩，王東良說，經蒐集各方意見後，農委會決議要修改相關辦法，未來從農工作證明一次可以生效三年，近期內就會發布。

(中時 )