林良齊／台北報導

農委會去年推動實際耕作者可以加入農保，希望讓尚未取得土地的青年農民也能加入農保，但成效不佳，有青年農民認為，目前農保在65歲後僅有每個月7千多的老農津貼，相較勞工的於勞保、勞退較少，而且多數青農都是勞工轉職而來，還不如加入勞工保險可以繼續銜接；也有青農認為，目前實耕農要每年都重新認證，對農民而言十分麻煩。

目前向地主承租土地並成立合作社的雲林縣盧姓農民，目前投保勞保，盧姓農民表示，雖然目前可以透過各地改良場認證實際從事農業生產工作證明再透過農會加入農保，但目前農保的退休金制度較不明確，加上多數青年農民大多都是在外地工作再返鄉務農，大多想要繼續加保勞保延續年資。

盧姓農民說，雖然農保保費相對較低，但日後退休僅能領取7千多元的老農津貼，還不如持續投保勞保、延長投保年資，退休後也相對較有保障。

原本投保農保的南投青年農民聯誼會會長劉松杰因成立農企業，並擔任負責人，因而不能繼續投保農保，劉松杰說，許多農民跟他一樣，往往從事多樣化的工作，可能成立公司或餐廳，就無法再繼續投保農保。

劉松杰也說，雖然農委會推動實耕者可以加入農保，但目前仍要一年一審，許多農民認為十分麻煩，因而不願去申請；而如果要透過租賃證明讓耕作者取得證明又得「公證」，許多地主也認為十分麻煩，也擔心地被騙走，因而往往僅有口頭契約，導致政府的美意但在落實上仍有困難度。

劉松杰建議，目前公視台語台開台，有許多老農會鎖定該台收看，如果農委會可以與公視合作宣傳，或許可以有不錯的效果。

(中時 )