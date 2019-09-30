9/30-10/6｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她指出本周依然星訊頻頻：冥王順行、水星移位天蠍、火星移位天平將登場。能量又將帶領我們不斷闖關，劇情必然都有「神展開」，才符合「能刺激人們轉變」的力道，她笑稱「本周想必相當熱鬧呢」。

周四冥王星順行在魔羯座，感受隱約的能量在推動著個人形象或事業，在上位者過去的權威強勢，亦可能帶來惡果，將是採取行動的轉折點。若身邊有人忽然斷了關係，改變立場，或採取了新的方案，變得斷然，不消說，正是冥王順行使人通了、順了、絕決了，所以新局面就這樣展開。唐綺陽說，冥王也是天蠍的守護星，恢復順行，使天蠍「封印解開」，不再耽溺過去、也到了「亮相、行動」的時候，就請天蠍們都「動起來」吧。

水星逆行進天蠍，思維易被引導至探索秘密、陰謀論及人性黑暗面，探究內心的不平靜，但對「有秘密、醜惡面、只想暗中」的人來說就不妙了，因為被水星（媒體）挖掘可不是有趣的事，待到12/9才離開，整整兩個月時間瞄準「權力、金錢、鬥爭、黑暗、秘密」話題而來，年底這段時間可謂精采。水星天蠍也讓我們思考「保險、債務、理財、遺產、投資」等跟大錢有關的部分。

本周五火星將進天秤，火星的移動必然容易「引發火的災難」，好比火災、火爆衝突、刀火燙傷、激情衝動等，所以周五前請務必注意各種小細節，一時疏忽可能是引致災難的原因；也要注意與人的協調溝通、勿輕忽小細節及小人物，不適用猛衝的方式展現，要注重協調與他人的需求。

重要星象：冥王星順行，水星進天蠍，火星將進天秤。

工作注意↓

金牛：後生可畏，工作上應表現更積極

雙子：當心小細節出錯而有大麻煩

獅子：遇強則強，可激發戰鬥力

處女：會有長期邀約，充滿可能性

桃花注意↓

巨蟹：桃花旺，適合告白、成功機率高

天秤：表現明顯，有仰慕你的桃花來告白

射手：有機會被舊桃花扎到，或是回頭去彌補

魔羯：小心一時心軟，招來爛桃花

財運注意↓

天蠍：勇於要求，能達成目標

雙魚：理財方面有貴人，能夠指點迷津

健康注意↓

白羊：避免過勞、承攬太多，當心用腦過度

水瓶：身心俱疲，要懂得求救、別逞強

(中時電子報)