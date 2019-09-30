氣象局發布豪大雨特報。 （圖/氣象局）

【氣象】米塔恐轉中颱 明午後－後天清晨影響最劇

中颱米塔目前在宜蘭的南南東方約400公里之海面上，以每小時24公里速度，向北北西進行。中央氣象局官欣平表示，米塔的暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部海面，預估受路徑西偏及暴風圈擴大影響，七級暴風圈將在今天近中午時碰觸東半部陸地，對南投、臺中以北、宜蘭、花蓮、臺東將構成威脅。氣象局針對新北市、桃園市、宜蘭縣發布大豪雨特報：北台灣、花蓮山區及基隆北海岸有豪雨：中部地區、東南部地區及南部山區有局部大雨發生的機率。

官欣平表示，今天各地都會下雨，但影響最明顯是落在北部、東北部和東部。米塔颱風的七級暴風圈在今日中午左右將觸碰到台灣東部陸地，因此中午過後宜蘭、花蓮及北部地區風、雨將有明顯增強的趨勢。北部下半天到周二清晨風雨最大；東南部和中部次之，南部影響程度最低。米塔今晚上至午夜時離台灣最近，預估將在東北角100公里或100公里以內的距離，不排除有登陸機會。

目前氣象局已對新北市、桃園市、宜蘭縣發布大豪雨特報；基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣注意豪雨；新竹市、南投縣、嘉義縣、高雄市、台東縣則要注意大雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇」提醒，暴風圈上午接觸陸地，下午起北台灣風雨逐漸增強、下午至週二上午風雨最劇烈十級風暴風圈將掃過宜蘭、大台北。粉專同時列出全台風雨時辰 ：

北部：中午開始風雨逐漸增強，越晚風雨越大。

中、南部：上午多雲，下午起留意陣風，偶陣雨。

宜蘭：容易下雨，上午起風雨增強，越晚風雨越大。

花東：多雲或短暫雨，留意強陣風。

(中時電子報)