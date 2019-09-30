@中國時報

隨著時間一天天倒數，彭政閔929引退戰也真的到來！即使最後富邦悍將靠蔣智賢致勝轟，讓中信兄弟以1比2輸球，下半季封王得等明（1）日再戰，兄弟雖沒有如願在台灣隊長引退賽一併拋出封王彩帶，不過彭政閔仍在此戰拚盡全力，為滿場球迷留下令人感動的身影。

「929撐港反極權」大遊行昨日在台北、新竹、台南、高雄、花蓮等地登場，蔡英文總統昨在台中表示，台灣各地及全世界的40幾個城市都有聲援香港的活動，我們並肩陪伴香港，追求民主化這條路。香港網民則發起「全球反極權大遊行」，爆發多起激烈警民衝突。

蔡英文總統29日到台中出席3場後援會成立大會，她表示，離投票只剩100多天，拜託大家幫忙宣傳政策政績，澄清假消息，讓選戰可以穩穩地走向順利，能成功選舉，要把所有力量集結起來，不論是台灣派，還是中華民國派，只要為台灣，大家團結在一起。

國軍資通電軍指揮部有一支最神秘的部隊，叫做網路戰聯隊，亦即國軍的「網軍」，目前兵力約千人，聯隊設在北市基隆路，唯傳全台有多處據點，亦隱身於民間，相當神祕。

@旺報

大陸十一國慶「黃金周」長假即將於明（10/1）起連放7天，據攜程預測，隨著大陸居民出行熱情不斷高漲，預計2019年黃金周境內旅遊人次有望達到近8億人次，較去年7.26億人次成長10.2%。若不考慮出行客單價變化，推算今年十一黃金周可望實現國內旅遊收入及全大陸零售和餐飲企業銷售額共約2.2兆元（人民幣，下同），折合新台幣近10兆的大陸國慶商機驚人。

大陸在70周年國慶前夕，29日舉行國家勳章的頒授儀式，由中共中央總書記習近平出席頒授，習近平在致詞時表示，崇尚英雄才會產生英雄，爭做英雄才能英雄輩出。他認為用最高規格褒獎英雄模範，就是要弘揚他們身上展現的忠誠、執著和樸實的品格。

中美經貿摩擦近期不斷出現積極訊號。大陸商務部29日表示，大陸副總理劉鶴將在十一國慶節後一周，率隊赴美國展開第十三輪中美經貿磋商；對於近日有外媒指，美國正考慮讓一些中國企業在美國交易所退市，美國財政部鄭重澄清，強調並未考慮阻止中國企業在美國證交所上市。

香港藝人何韻詩昨日來台參加929挺港大遊行，就在遊行前受訪時，突遭路邊民眾潑灑紅漆，現場警方立刻將2名滋事者架走偵辦。何韻詩表示，在香港的社運人士每天都在面對類似威脅，但香港人是不會被嚇怕的。據了解，何韻詩持加拿大護照入境，來台目的是觀光旅遊，按規定不可參與任何與來台申請項目不符的任何活動，不得參加政治性遊行，也不能上台演講。

@工商時報

台塑四寶10月初將召開業績說明會，公布第三季自結獲利。據悉，受制中美貿易衝突加遽干擾，台塑四寶第三季本業獲利僅台塑化逆勢增長，但在轉投資收益及216億現金股息入帳拉抬，台塑四寶第三季獲利可望較第二季更上層樓。

金管會積極研擬的「媲美星港財富管理方案」可望為台股添活水！據了解，此方案最吸睛的將是要開放「境外結構型商品連結台股」，即海外投資人錢不用匯進來，就能享有投資台股的好處，金管會預估會有超過新台幣千億元熱錢挹助台股。更甚者如能連結國內利率、匯率的金融商品，讓一些國外投資人可作資產配置及避險之用，讓台灣也能變成外國資金流入的市場。

全球電動車大廠特斯拉（Tesla）上海超級工廠已生產第一輛完整的Model 3白車身（body-in-white），外電指出，上海工廠擬於10月14日起全面投產，力爭在2019年底達成每周3,000輛電動車的目標。

綠電憑證交易時代正式來臨！經濟部預告修正「再生能源憑證實施辦法」，未來會新增管道，建立官方綠電憑證交易媒合平台，並增訂收取規費機制，交易時賣方一張憑證規費收取3元，買方收取0.5元，且買賣交易採預先登記制，避免憑證買空賣空。預計交易平台明年元旦運作，並開始收取規費。

(中時電子報)