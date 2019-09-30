花蓮縣政府指出， 依據中央氣象局上午7時加報，上調花蓮地區米塔颱風風力、雨量預估數據，預估本日午間12時至下午6時平均風力會增強至6至７級，最大風力可達9至10級，已達停班、停課標準，縣府宣布星期一（30日）花蓮縣停班、停課。

(中時 )