轉彎！花蓮縣政府急宣布：今天停班課 07:482019/09/30 中時電子報 莊楚雯 、中時、王昱凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天12時至18時的平均風力達7級、最大陣風有10級，達到停班課標準。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府在今天上午7時40分緊急宣布，風雨已達停止上班及上課標準，故花蓮縣今天一整天停班停課。 據中央氣象局今天上午7時的加報，上調花蓮的風力雨量數據，在12-18時的風力預報，平均風6-7級，陣風9-10，已達停止上班及上課標準，花蓮縣今天（9/30）全天停班停課。 (中時電子報) #上課 #縣政府 #花蓮縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 忙耕作怕遲到 學生不得已開耕耘機上學 17:152019/09/27 生活 彰化縣明天正常上班上課 19:232019/09/29 生活 南投縣明天正常上班丶上課 19:472019/09/29 生活 花蓮》花蓮縣明日正常上班上課 20:402019/09/29 生活 花蓮縣明天正常上班、上課 20:422019/09/29 生活 台南市明天正常上班上課 20:472019/09/29 生活 米塔逼近 澎湖正常上班上課 20:572019/09/29 生活 屏東明天正常上班上課 21:102019/09/29 生活 米塔風雨未達標準 雲林縣明正常上班上課 21:172019/09/29 生活 花蓮縣明日正常上班上課 21:282019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 竹科這家公司跨縣巿 網驚：放颱風假得看座位 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 米塔暴風圈中午觸陸！挾大豪雨灌14縣市 北部風雨越晚越大 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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