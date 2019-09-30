花蓮縣政府在今天上午7時40分緊急宣布，風雨已達停止上班及上課標準，故花蓮縣今天一整天停班停課。

據中央氣象局今天上午7時的加報，上調花蓮的風力雨量數據，在12-18時的風力預報，平均風6-7級，陣風9-10，已達停止上班及上課標準，花蓮縣今天（9/30）全天停班停課。

(中時電子報)