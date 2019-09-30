香港歌手何韻詩，昨天來台北參加「929台港大遊行」，受訪時遭突然遭不明人士潑紅漆攻擊，當下表情一度錯愕無奈，隨後警方也逮到人並帶回警局偵辦，對此一直看不慣何韻詩作為的黃安，則在微博PO文直呼：「幹的好」。

何韻詩昨天下午受訪時，突然遭一名戴深藍色頭套、黃色安全帽的男子，從背後拿一桶「紅色油漆」往頭上倒下去，對此黃安則是上傳影片，並PO文：「終於等到最想看到的畫面啦——河孕濕（何韻詩）在台灣被潑紅漆！太過分了！太過分了！到底誰幹的？給你點讚，幹得好！萬法皆空，因果不空，善哉善哉」，對於慘遭潑紅漆，何韻詩表示在香港社運人士每天都面對類似威脅，因此面對這樣狀況是不會被嚇怕的。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對此許多與黃安有一樣想法的人，則留言「紅漆太便宜她了，應該潑狗血」、「自導自演啦，那種場合怎可能潑了红漆還跑得了」，不過也有人不滿黃安發言，怒斥：「「潑油漆很好是吧？下次你回來我就潑你」。

(中時電子報)