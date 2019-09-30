世界棒壘總會向彭政閔道別。（WBSC臉書）

中職巨星「恰恰」彭政閔告別19年職棒生涯，世界棒壘總會(WBSC)也特地向他道別。官網登出恰恰與前第一夫人周美青的合影，稱他為「中職先生」(Mr. CPBL)。19年生涯打了19次明星賽，人氣王15連霸，WBSC除了在官網報導，也在臉書上表示悲傷。

彭政閔其實比較像大聯盟前球星吉特(Derek Jeter)，兩人都是職棒的看板人物，守備內野(彭政閔早期為外野手)，打擊風格也有些類似。吉特是封閉型打者，攻擊外角球十分拿手，推打能力一流，但他年輕時就自我訓練出同時掌握內角球的方法，被稱為「吉氏打法」(Jeterian Swing)。彭政閔也擅長跟球推打而被當成反方向推打的大師，其實他跟吉特一樣可內可外，被稱為「恰式打法」獨步聯盟。

WBSC官網稱讚彭政閔為「全能型打者」「場外的慈善家」。其實中職過去幾度風風雨雨，包括傷透人心的「黑象事件」，此皆不足為外人道。彭政閔自2001年加入中職始終潔身自愛，讓一度喪失信心的球迷重回賽場，是中職近十多年的頂樑柱之一。

(中時電子報)