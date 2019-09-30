米塔來勢洶洶！吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機專欄」表示，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「米塔」沿著的「太平洋高壓」邊緣前進，今天日上午在台灣東側轉向偏北北西，中心經台灣東北角近海，今晚至明天清晨為距台灣最近的一段時間，都將維持「中颱」強度。明日上午進入東海、偏北漸轉北北東；週四則侵襲韓國。

吳德榮說，在最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至明日上半天、因「颱風外圍」及其「環流」接連影響，迎風面雨勢增大，尤其北部山區及東北部的「大量降雨」，超過土石所能承，易導致塌方、落石、土石流；低窪地區則要注意防範淹水。

離「米塔」中心最近的北部、東北部，則要注意強風的威脅，東北角附近更要注意「米塔」中心附近的「破壞性」強風。花蓮、台中及南投也應注意大量降雨及強風。其他地區所受影響相對較小，但仍偶有局部較大降雨及瞬間強陣風發生的機率。

吳德榮預估，最新模式模擬顯示，明日下半天起「米塔」遠離，水氣減少，各地迅速好轉為多雲時晴的天氣。週三至週五各地轉乾，為晴時多雲、「秋高氣爽」的天氣；白天微熱、早晚微涼，午後南部山區有零星降雨。週六東半部水氣漸增，北部及東半部有局部短暫雨的機率；西半部仍為晴時多雲，午後中南部山區有零星降雨。週日東北風南下，北部、東北有局部雨 ，天氣轉涼，花東也有局部短暫雨。

(中時 )