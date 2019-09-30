台灣服裝設計師施堉霖二度在巴黎時裝週發表作品，新作採用台灣花布為主要布料，以龍鳳、玉山、小籠包等台灣日常生活常見元素為設計題材，希望藉由時尚介紹台灣。

施堉霖去年在巴黎時裝週展示「向畢卡索致敬」系列，取材畫家畢卡索（Pablo Picasso）的立體主義風格作品，在服裝上以幾何塊狀拼接表現。

今年施堉霖再度於巴黎時裝週期間發表以各種台灣元素為設計主題的新作，今天在巴黎麗思酒店（Ritz Paris）展示。

施堉霖說，作品採用台灣花布為主要布料，設計上融合龍鳳圖騰、濟公禪師、玉山、小籠包「黃金18摺」等其他台灣生活中常見元素，具體轉化文化意象，結合時尚與傳統，呈現獨特文化美。

他表示，此次設計概念來自台灣尋常活動及事物，例如台灣人求神拜祖、參加廟宇慶典的習慣，還有街頭美食、好山好水，都是寶貴的台灣文化價值，他希望藉由服裝秀，在巴黎邀請參觀者一起愛上台灣味。

他說，由於經常在國外工作，更能體會台灣的好，也更覺得需要把台灣特色介紹給更多人知道，透過服裝設計，一方面行銷台灣，一方面也讓台灣時尚與世界潮流資訊接軌。

(中央社)