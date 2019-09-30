法國前總統席哈克逝世，政府將30日訂為舉國哀悼日，中午在巴黎的聖蘇必思教堂舉辦致哀儀式，除法國現任總統及3位前總統外，預計超過30位國家領袖或政府代表出席。

86歲的席哈克（Jacques Chirac）於9月26日逝世，他曾任國會議員、農業部長、內政部長及總理等要職，於1977年到1995年擔任巴黎市長，又於1995年到2007年擔任總統，卸任後相當低調。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將親自主持致哀儀式，前總統歐蘭德（Francois Hollande）、沙柯吉（Nicolas Sarkozy）及現年93歲的季斯卡（Valery Giscard d’Estaing）都將出席。

此外，預計出席的外國國家元首或政府代表超過30人，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）、義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、剛果總統恩格索（Denis Sassou-Nguesso）、黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）等。

與席哈克頗有交情的德國前總理施洛德（Gerhard Schroder）及塞內加爾前總統狄伍夫（Abdou Diouf）也會出席。

這場活動不容任何安全事故或干擾發生，總統府艾里賽宮（Elysee）及巴黎警署都致力於做到滴水不漏的維安。

費加洛報（Le Figaro）引述不具名消息來源表示，雖然法國一直處在恐怖攻擊的日常威脅下，目前情報單位並未發現任何特殊風險，但不排除有人在葬儀車隊經過時做出異常舉動。

根據報導，教堂周邊路段將有嚴格管制，除了路障外，每隔3到4公尺就會有一名安全人員。

聖蘇必思教堂（Eglise St-Sulpice）前廣場將架起兩幅巨型螢幕，為民眾轉播教堂內的儀式畫面，只有持邀請函者才能入內。

儀式過後，席哈克的遺體將送往巴黎的蒙巴納斯墓園（Cimetiere du Montparnasse）下葬，與他3年前過世的女兒勞倫斯（Laurence Chirac）相伴，屆時墓園可能暫停開放。

席哈克在對非洲援助、不參與美國對伊拉克戰爭、拉近與德國關係等政策上受到好評，民眾對他的印象多為親民，法國公眾意見機構（Ifop）近日調查發現，30%的受調者認為，席哈克與戴高樂（Charles de Gaulle）一樣，是第5共和時期表現最好的總統。

(中央社)