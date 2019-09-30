網友留言。（摘自韓國瑜總統後援會前進總統府臉書）

雖然每個人都有不同的政治立場，但都要尊重各自的立場，不要妄加評論。有網友就表示，自己的兒子在北部任職高階主管，在面試一個台大畢業的新鮮人時，覺得各方條件優秀，是人中之選，可惜卻亂對國民黨總統參選人韓國瑜大肆批評，讓兒子覺得此台大生空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用！

該網友在臉書《韓國瑜總統後援會前進總統府》粉專上發表一篇趣聞，他表示，他的大兒子在北部某大公司擔任高級主管，日前兒子跟他閒話家常時提到，最近面試幾個剛畢業的社會新鮮人，其中有一個台大畢業的，專業跟外語能力不錯，談吐儀表也是人中之選。

該網友接著表示，大兒子本來已經屬意他，但是在面試尾聲的閒聊時大兒子看他是高雄人，便問問他對韓市長的看法，結果此人對韓市長大加嘲諷批判，大兒子微笑的等他說完，送他離開後就在面談表上寫下，「品格卑劣，是非不分，永不錄用」十二字，該網友問大兒子是否有些武斷？ 大兒子卻表示：企業用人首重品德，此人空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用！

該網友直言，聽完深表認同，也深深為這位年輕人感到可惜。

(中時電子報)