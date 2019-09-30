2020總統大選，總統蔡英文將代表民進黨參選尋求連任，面對國民黨派出的人選韓國瑜，蔡將如何迎戰，外界關注。近日公布的民調顯示，蔡英文與韓國瑜的差距逐漸拉開，不過有評論指出，有兩個動作顯示，民進黨對選情仍有隱憂，蔡陣營的心裡還是有點虛。

蔡英文執政後許多爭議政策導致民調下滑，然而近日聲勢有逐漸升高跡象。旺旺中時日前公布最新民調指出，總統蔡英文以39.1%支持度，領先國民黨參選人韓國瑜的25.4%，該民調分析，蔡英文支持度上升至8月以來最高，而中間選民選擇蔡英文成為了關鍵原因。據中評社報導，儘管蔡英文最近民調一路領先，但有兩個動作顯示，民進黨對選情仍有隱憂，選戰未必是十拿九穩，蔡陣營的心裡還是有點虛。

所謂的兩個動作，該報導首先指出，涉貪被判刑20年保外就醫的陳水扁28日參加民進黨33年黨慶，滿臉笑容回到睽違11年的中央黨部，受到黨主席卓榮泰、立法院黨團總召柯建銘等人的熱烈歡迎。此舉形同民進黨重新接納扁，對爭取特赦多年的扁是一個新里程碑。蔡陣營則技巧安排，讓扁重返民進黨中央黨部，而非與蔡英文同台強碰特赦議題。

另一動作為蔡英文加速整合賴清德，蔡賴配有望。報導指出，據民進黨人士了解，蔡起初無意蔡賴配，賴不滿初選不公的氣還沒消，兩人關係一度緊張，個性強硬的賴避不見面，蔡也無意妥協，後來是綠色小黨林立，已威脅到蔡和民進黨立委選情，民進黨才急著去把賴清德迎回來，希望他來鎮住獨派小黨。

該評論認為，從郭台銘宣布不參加2020連署參選迄今的近10項一對一對決民調，不論是親藍或親綠機構所做，蔡皆遙遙領先韓，最多還贏到20多趴，理應是非常穩。但從民進黨迎回陳水扁、賴清德這兩個動作，可看出蔡陣營仍有點虛，才會下這麼重的猛藥來鞏固綠營基本盤。

(中時電子報)