高雄市長韓國瑜角逐明年總統大位，可說是路程艱辛，歷經郭台銘退黨退選，台北市長柯文哲成立政黨搶立委票，民進黨蔡英文總統文宣戰處理出色，再再都顯示韓國瑜極需精通選戰的操盤手，有港媒就對此表示擔憂，認為高雄市政若沒能顧好，恐會影響大選。更不解的是韓國瑜若仍被綠營輿論牽制，他的反攻尚待何時？

港媒《中評社》今發表快評表示，韓國瑜此時此刻該有「背水一戰」的決心。2020年1月11日當晚開票，若韓無法順利當選，不光韓的政治生命岌岌可危，連整個藍營都可能分崩離析。

評論稱，2020大選隨著第三勢力走回藍綠對決之外、綠營操作「香港反送中」，把「對岸視為假想敵」的思維灌輸給支持者之外，並未見其提出任何有效和緩兩岸關係的解方。綠營為延續政權，選擇走鋼索路線。

評論認為，這場大選走到最後，很可能形成一場「走味、變調且激化的選戰」。因此，韓選戰團隊需要解決、整合的問題不少，破釜沈舟想方設法吹起反攻的號角自是當務之急，別被小綠繼續糾纏，困守高雄。

(中時電子報)