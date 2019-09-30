蕭景田成功整合第四選區多數鄉鎮市長及議員席次，加上農、水利會奧援，擁有雄厚的基層人脈實力，也積極拓展「空」戰實力，專人經營社群平台，企圖打入年輕人族群。（吳建輝攝）

民進黨籍立委陳素月問政形象專業清新，地方服務紮實，數度邀請中央部會官員下鄉座談，為政策與建設提建言。（服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

欲尋求三連霸的立委陳素月，面對對手蕭景田的強勢問鼎挑戰，2020大選陷入苦戰。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣立委第四選區（員林區、田中區、田尾鄉），已任兩屆立委的民進黨籍陳素月，面臨國民黨提名參選人蕭景田的強勢問鼎挑戰；蕭景田是挺韓大將，亦有農會系統強力奧援，擅長打組織戰，讓拚連任的陳素月備感壓力。

蕭景田現任國民黨中常委、全國農會理事長，選區內藍營鄉鎮長、代表會主席，幾乎都表態力挺，坐擁農會、水利會系統，年輕一輩議員如曹嘉豪、凃俊任亦全力輔選，展現強大的整合能量。

陳素月隸屬翁金珠、魏明谷嫡系子弟兵，當年正因魏明谷在立委選戰中險勝蕭景田，進而成功問鼎縣長寶座，讓陳素月在補選中順利接棒出線；面對接下來的硬仗，魏明谷全力輔選，基層也全面動起來，深入地方、廟口廣場辦活動，一步一腳印爭取支持者認同，絲毫不敢輕忽大意。

蕭景田參選以來以挺韓大將自居，數度與韓國瑜同框，面對網軍攻擊也不避諱直球對決，展現多元面向的嶄新形象；向來問政形象清新、地方服務紮實的陳素月雖陷苦戰，但雙方仍維持君子之爭，不打抹黑惡意攻擊戰術，如何各自將藍綠基本盤催出？除考驗雙方陣營陸戰、空戰的應變力，內部派系整合亦成勝負關鍵。

(中時 )