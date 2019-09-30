前花蓮縣長傅崐萁日前公開力挺自家兄弟－韓國瑜，更於臉書粉絲頁上分享原因。傅提到，韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大位，雖飽受各式黑韓攻擊，仍不懈理想，立志打造「一個能由下而上進行決策的政府」，是一場劃時代的偉大革命。

傅崑萁說，自古君王施政，多風行草偃、上行下效，但各地民情、風土皆不同，施政往往需因地制宜，但詭譎的是許多高官卻少走基層，往往揣度人民想法，落得政策不盡民意落差。

「一個苦民所苦的政府」，傅崑萁表示，韓國瑜勤走基層，不辭千里與勞苦，就是要下鄉和基層民眾見面、苦民所苦，得民心者得天下，是自古不變真理，韓的理想是「一個能由下而上進行決策的政府」，翻轉施政，由下而上，人民需要什麼，政府做什麼。

「沒有國，哪來家？」，傅崑萁憂心台灣沒有改變與未來，如環島高公路、國道6號等政策，都是花蓮人誠心期盼的一條安全回家之路，是東台灣人民多年的願景，傅說，唯有莫忘世上苦人多的韓國瑜，才真的有魄力與行動力去完成。

傅崑萁笑說，很多人問我怎麼都不在花蓮？韓國瑜如此勤勉，這是一劃時代的偉大改革，身為他的好兄弟，怎能安居花蓮，傅想的，無非是成為韓2020的最大後盾，讓這位庶民賣菜郎，能正確的領導台灣向前邁進。

(中時 )