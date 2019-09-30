(9:08更新)台東縣政府緊急宣布，由於風力已達停班停課標準。從上午10點起東河、成功、長濱停止上班上課。

今天早上7:40花蓮縣政府緊急宣布今天停班停課。依據氣象局最新一報風力預測顯示，花蓮12時~18時的平均風力達7級、最大陣風達10級，達到停止上班上課的標準。台東縣政府8:25則發通報，目前仍維持綠島鄉、蘭嶼鄉今日停止上班、上課，其他地區照常上班上課，但若有各別鄉鎮市風雨情況嚴重，各鄉鎮市長可依法發布該鄉鎮市是否停止上班上課。

中央氣象局今天早上7時15分的最新颱風警報，米塔增強為中度颱風，陸上颱風警戒區域有北北基、桃竹苗、中投、宜花東。目前米塔中心位置在宜蘭的南南東方約390公里海面上，以每小時24公里速度，向西北移動。

以下為今天全台停班停課一覽表：

【北部】

基隆市：停班停課。

台北市：停班停課。

新北市：停班停課。

桃園市：停班停課。

新竹市：正常上班上課。

新竹縣：停班停課。

【中部】

苗栗縣：正常上班上課。

台中市：正常上班上課。

彰化縣：正常上班上課。

雲林縣：正常上班上課。

南投縣：正常上班上課。

【南部】

嘉義縣：正常上班上課。

嘉義市：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

【東部】

宜蘭縣：停班停課。

花蓮縣：停班停課。

台東縣：正常上班上課，但授權各鄉鎮巿長視風雨情況可決定是否停班停課。

【外島】

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：正常上班上課。

金門縣：正常上班上課。

綠島鄉：停班、停課。

蘭嶼鄉：停班、停課。

(中時電子報)