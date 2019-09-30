(9:08更新)台東縣政府緊急宣布，由於風力已達停班停課標準。從上午10點起東河、成功、長濱停止上班上課。
今天早上7:40花蓮縣政府緊急宣布今天停班停課。依據氣象局最新一報風力預測顯示，花蓮12時~18時的平均風力達7級、最大陣風達10級，達到停止上班上課的標準。台東縣政府8:25則發通報，目前仍維持綠島鄉、蘭嶼鄉今日停止上班、上課，其他地區照常上班上課，但若有各別鄉鎮市風雨情況嚴重，各鄉鎮市長可依法發布該鄉鎮市是否停止上班上課。
中央氣象局今天早上7時15分的最新颱風警報，米塔增強為中度颱風，陸上颱風警戒區域有北北基、桃竹苗、中投、宜花東。目前米塔中心位置在宜蘭的南南東方約390公里海面上，以每小時24公里速度，向西北移動。
以下為今天全台停班停課一覽表：
【北部】
基隆市：停班停課。
台北市：停班停課。
新北市：停班停課。
桃園市：停班停課。
新竹市：正常上班上課。
新竹縣：停班停課。
【中部】
苗栗縣：正常上班上課。
台中市：正常上班上課。
彰化縣：正常上班上課。
雲林縣：正常上班上課。
南投縣：正常上班上課。
【南部】
嘉義縣：正常上班上課。
嘉義市：正常上班上課。
台南市：正常上班上課。
高雄市：正常上班上課。
屏東縣：正常上班上課。
【東部】
宜蘭縣：停班停課。
花蓮縣：停班停課。
台東縣：正常上班上課，但授權各鄉鎮巿長視風雨情況可決定是否停班停課。
【外島】
澎湖縣：正常上班上課。
連江縣：正常上班上課。
金門縣：正常上班上課。
綠島鄉：停班、停課。
蘭嶼鄉：停班、停課。
(中時電子報)
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