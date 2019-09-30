紅雀球員開趴慶功。（美聯社）

紅雀在例行賽最終戰摘下分區冠軍。（MLB臉書）

大聯盟2019例行賽最後一日，殺得難分難解的國聯中區終於底定，紅雀30日最終戰以9-0痛扁小熊，成功奪下分區冠軍(91勝71敗)。紅雀賽前的魔術數字剩下1，最糟的情況是紅雀輸球、釀酒人贏球，如此兩隊並列就要加賽第163場。由於紅雀今日贏球，所以釀酒人戰況也不重要了，釀酒人延長賽13局敗給洛磯，將持外卡晉級。

在最終日封王也不錯，紅雀主場湧入47212位觀眾，今年總計突破340萬人次，全大聯盟僅次於道奇。小熊可能因為教頭要離開了並沒有太多抵抗，全場僅3安，被紅雀前4局就狂打9分。賽後紅雀直接在主場慶功，比起有些球隊在客場、甚至看轉播慶功更痛快。這一部份要感謝洛磯的奮戰，即使洛磯早就被淘汰了，他們仍在最後3連戰橫掃釀酒人。

這是紅雀2015年之後首次重返季後賽，最近一次世界大賽冠軍是2011年，那也是普侯斯(Albert Pujols)轉隊到天使之前的最後一季。國聯季後賽組合就此敲定，紅雀對戰國東冠軍勇士(勇士主場)，國西冠軍道奇主場迎戰外卡勝方。外卡由國民、釀酒人爭奪，國民有主場優勢。

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(中時電子報)