防颱視同作戰 軍方前往山區待命 09:122019/09/30 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍第六軍團出發前往大同鄉待命，出發前勤前教育。（陸軍第六軍團提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍第三作戰區蘭陽災防區為因應米塔颱風侵襲，針對可能發生坍方、落石、土石流、山洪暴發及低窪淹水的地區，今天（30日）由陸軍153旅針對預置兵力完成災防裝備檢查及勤前教育後，隨即在上午8時時出發前往宜蘭縣大同鄉公所兵力預置點。 陸軍第六軍團表示，抵達大同鄉後，將協助防颱整備及待命協助大同鄉公所實施預防性撤離，以確保區域內國人生命財產安全。 (中時 ) #陸軍 #大同鄉 #災防 #針對 #鄉公所 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆寵物業評鑑 唯一蟬聯丙等「又是他！」 12:212019/09/26 生活 米塔颱風逼近 國防部災害應變中心已完成一級開設 22:362019/09/29 軍事 米塔颱風逼近 國防部防災兵力準備好了 23:072019/09/29 社會 陸軍中將簡士偉 升政戰局長 04:102019/09/30 政治要聞 「米塔」來勢洶洶 第三作戰區全面戒備進駐宜蘭 09:002019/09/30 社會 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 竹科這家公司跨縣巿 網驚：放颱風假得看座位 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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