陸軍第三作戰區蘭陽災防區為因應米塔颱風侵襲，針對可能發生坍方、落石、土石流、山洪暴發及低窪淹水的地區，今天（30日）由陸軍153旅針對預置兵力完成災防裝備檢查及勤前教育後，隨即在上午8時時出發前往宜蘭縣大同鄉公所兵力預置點。

陸軍第六軍團表示，抵達大同鄉後，將協助防颱整備及待命協助大同鄉公所實施預防性撤離，以確保區域內國人生命財產安全。

(中時 )