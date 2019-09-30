山區道路落石坍塌 警協助管制 09:132019/09/30 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大同鄉宜51線1.8公里處有落石坍方及路樹傾倒妨礙交通，警方協助清除、管制。（宜蘭縣警察局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣警察局三星警分局寒溪派出所今天（30日）早上巡視轄區道路狀況時，發現大同鄉宜51線1.8公里處有落石坍方及路樹傾倒妨礙交通，立即擺放交通錐管制，並先行初步清除落石及樹木，避免往來車輛通過發生危險，同時通報大同鄉公所派員到場清除。 警方表示，近日豪大雨不斷，山坡土石可能有鬆動情形，且還有颱風來襲因素，山區道路發生坍方落石風險提高，提醒民眾避免行駛山區道路，若發現任何災情或需警方協助時，請直接撥打110報案。 (中時 ) #道路 #落石 #山區 #發現 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 淡北道路 第3度叩關環評 04:102019/09/26 地方新聞 遊客注意！10／1~7北京部分道路採取交管措施 19:122019/09/26 兩岸 米塔颱風最快今生成 高壓影響路徑 09:442019/09/27 生活 苗縣道路巡檢開箱 傢啦伙仔一覽無遺 15:462019/09/27 生活 蘇揆下周一宣布山林大解禁 22:302019/09/27 財經 吊貨車吊臂未收 扯斷兩根電線桿 14:422019/09/28 社會 迎接雙十國慶 新北道路、橋樑布萬面國旗 16:492019/09/28 生活 碧潭幾米超級月亮 因豪雨暫時撤離 14:532019/09/29 生活 迎接11月新社花海 台中市府燙平南華街 15:122019/09/29 生活 米塔新消息 基隆部分道路開放路邊紅停車 01:232019/09/30 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 竹科這家公司跨縣巿 網驚：放颱風假得看座位 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。