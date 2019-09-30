宜蘭縣警察局三星警分局寒溪派出所今天（30日）早上巡視轄區道路狀況時，發現大同鄉宜51線1.8公里處有落石坍方及路樹傾倒妨礙交通，立即擺放交通錐管制，並先行初步清除落石及樹木，避免往來車輛通過發生危險，同時通報大同鄉公所派員到場清除。

警方表示，近日豪大雨不斷，山坡土石可能有鬆動情形，且還有颱風來襲因素，山區道路發生坍方落石風險提高，提醒民眾避免行駛山區道路，若發現任何災情或需警方協助時，請直接撥打110報案。

(中時 )