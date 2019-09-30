秋高氣爽出遊趣！採茶、逛茶園、吃茶籽油風味餐！蒔茶籽油產季將近，新北市淡水區樹興農村再生社區即將辦理一日蒔茶籽製油活動，活動於10月正式開跑，歡迎民眾來認識社區的製茶文化並品嚐蒔茶籽油風味餐。

邀您走進友善耕作茶樹園，共同採摘茶樹籽。（圖取自新北市農業局官網）

新北市政府農業局表示，早期樹興社區廣泛種植茶樹並產茶外銷日本，後因品茶口味轉變，製茶產業南移，社區茶產業逐漸沒落，茶樹田也逐漸荒廢，為了使社區產業再創生機，經由農村再生計畫復育社區茶樹園，輔導居民利用茶籽製作蒔茶油。

友善耕作茶樹園茶樹籽。（圖取自新北市農業局官網）

樹興社區蒔茶油採用「蒔茶」品種，不同於一般苦茶油顏色為茶褐色，並利用冷壓萃取保留營養不變質。近年國人對食品安全要求越來越高，社區每年製作之蒔茶油符合安全、健康、營養的要求，蒔茶油的供應越來越供不應求，顯見市場潛力。

樹興社區理事長徐玉英表示，歡迎想體驗的朋友與社區居民一同在友善耕作的茶樹園親手採下蒔茶籽製油，還可享用社區媽媽利用茶籽油製作的風味料理，讓你吃得美味又健康，體驗一次與眾不同的食農教育。

(中時電子報)