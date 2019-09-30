圖為雷達回波。正籠罩東台灣。(氣象局)

目前8時中度颱風米塔的中心位置在臺北北方約150公里海面上，速度又加快，以每小時27公里，向北北西進行，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。天氣風險公司指出，颱風中心在今天深夜非常接近東北角，不排除會受地形影響有登陸的機會，這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風。今天下午後會風雨會明顯增強，晚間北台灣可以用「狂風暴雨」來形容。

「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文指出，宜蘭、花蓮現在已經有一陣陣的強風驟雨，早上北部風雨可能還不是很明顯，但下午後會明顯增強，晚間北台灣將達到「狂風暴雨」的程度。

「天氣風險 WeatherRisk」說道，從衛星雲圖上可看出米塔颱風的核心環流緊實，颱風眼準備張開，且外圍螺旋雨帶又寬又大，帶有旺盛的閃電訊號，「只能說誰被掃到誰倒楣」。

(中時電子報)