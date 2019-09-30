因應「米塔颱風」可能對北台灣地區造成影響，第三作戰區已於昨（29）日召開防颱整備會議，由指揮官楊中將主持，會中即指示各單位派遣聯絡官與地方政府切取聯繫，掌握最新地方災防需求；並於昨日2330時配合地方政府同步完成應變中心一級開設，期藉周延準備，將災損降到最低，確保國人生命財產安全。

第三作戰區指出，陸軍司令部副參謀長黃少將及六軍團副參謀長雷上校均前往宜蘭災防區進駐，全力協助執行災防任務。(圖/第三作戰區提供)

第三作戰區指出，陸軍司令部副參謀長黃少將及六軍團副參謀長雷上校均前往宜蘭災防區進駐，全力協助執行災防任務；今（30）日06時起宜蘭災防區分於礁溪鄉、壯圍鄉、大同鄉、五結鄉、蘇澳鎮、南澳鎮，派遣預置兵力157員，車輛機具5類11輛（部），膠舟2艘，臺北災防區於烏來區、瑞芳區、深坑區、雙溪區、平溪區、坪林區、石碇區、板橋區、新店區及林口區，派遣預置兵力219員，車輛機具7類26輛（部），膠舟2艘，期於第一時間能迅速投入執行災害防救工作。

第三作戰區強調，目前待命兵力計9,191員，車輛機具8類1,126輛(部)，膠舟16艘皆已完成整備，將持續密切關注颱風動態，並要求各災防區持續提高警戒，主動與地方政府資訊整合、通力合作，適時調整潛勢區域兵力部屬與機具規劃，做好萬全的因應準備，全力保障國人生命財產安全。

(集團連線報導)