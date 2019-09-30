「生命觀照-兒時記趣」王仁傑創作個展從即日起至11月10日在中友時尚藝廊展出，王仁傑（中）特別捐出「綠色山脈」畫作義賣。（馮惠宜攝）

中友時尚藝廊時隔7年，再次邀請到旅法藝術家王仁傑展出創作個展，與7年前展出的大山大水不同，這次王仁傑展出的畫作以他在法國留學時，初為人父、哺育親情的動人情感，王仁傑說：「我不會用言語來紓發我內心的感受，我只會用畫筆，一筆一筆記錄我對孩子的親情，我用線條、用色彩來記錄初為人父的親情。」

藝術家王仁傑是台中大甲人，1990年-1997年遠赴法國留學，長女也是在法國出生，王仁傑說：「剛當上父親又遠在異地，所以養小孩只能照書養，當時很認真的將照顧小孩的一舉一動記錄下來，而這些記錄也成為創作的養份。

」

在這次的「生命觀照-兒時記趣」個展中，作品分為二大部份，一部份是他為小孩所創作的「兒時記趣」以及他以陀螺為主角，畫出記憶中的童年樂事；另一部份則是在旅居法國多年後，心中常常會想起故鄉台灣的一山一水，透過借物寄情的方式，將心裡對故鄉的思念，轉換到畫作上，在觀賞畫作時，常常可以發現在作品中透露出細膩的心思，或許是小小的人物、或許是不經意的線條，觀賞王仁傑的畫作不僅可以從明亮的色彩中獲取能量，也能經過觀察感受到藝術家豐沛的情感。

「生命觀照-兒時記趣」王仁傑創作個展從即日起至11月10日在中友時尚藝廊展出，共展出21件作品，為響應公益，王仁傑特別捐出一幅價值27萬元的「綠色山脈」義賣，所得將全部捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設台中市私立家扶發展學園」，希望能透過藝術家的拋磚引玉，讓社會大眾能一起付出更多的愛心給弱勢家庭的小朋友。

(中時 )