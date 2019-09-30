網路紅人館長陳之漢，不僅對政治社會議題相當關注，直來直往的性格讓他備受網友喜愛，不過今天凌晨突然在臉書PO文，自曝遭到「潑糞開槍威脅」，接連來的困境至少損失上萬收入。

館長今天凌晨突然在臉書PO文，寫道：「統促黨到我店面威脅潑屎，還遭黑道恐嚇開槍！623之後眾人圍剿國民黨議員告我幾十件訴訟，媒體開節目黑我，損失上千萬工商跟一年上千萬直播費用跟運動贊助款，我依然堅持台灣主權為了尊嚴不為錢而忘本，我愛台灣不用你們來教我，我所承受的是你千倍萬倍」，似乎不打算對這些行為有所隱忍。

館長臉書全文。（圖／飆捍臉書）

這篇PO文短短時間就有近3萬人按讚，並有上千則留言湧入，並寫道：「 請館長要保護好自身安全，夫人與公子還需要您的陪伴」、「 辛苦你了。感謝阿館為台灣做的一切」，對此館長也親自回覆：「這麼晚還這麼多單身漢醒著，身為一個有老婆陪的男人我覺得安慰」。

(中時電子報)