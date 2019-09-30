「米塔」颱風來襲 北水處呼籲民眾儲水備用 09:132019/09/30 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「米塔」颱風來襲將影響臺灣，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水。 台北自來水事業處建請民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便。颱風期間自來水相關訊息，請至北水處官網或撥打24小時客服專線02-87335678查詢。 (中時 ) #影響 #颱風 #自來水 #民眾 #北水處 也許您會感興趣 推薦閱讀 《貿易》周三芝加哥穀物期貨全收黑 10:002019/09/26 財經 激增4成癌症機率！這三種水千萬不能喝 12:522019/09/27 風格 米塔颱風最快今生成 高壓影響路徑 09:442019/09/27 生活 準颱米塔西偏對台影響恐增 關鍵在它身上 12:032019/09/27 生活 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 傳音控股上市前夕 遭華為提告侵權 01:202019/09/30 財經 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 17:392019/09/29 生活 米塔升格中颱！桃園、新北、宜蘭明嚴防大豪雨 21:102019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 竹科這家公司跨縣巿 網驚：放颱風假得看座位 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。