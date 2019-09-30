「米塔」颱風來襲將影響臺灣，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水。

台北自來水事業處建請民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便。颱風期間自來水相關訊息，請至北水處官網或撥打24小時客服專線02-87335678查詢。

(中時 )