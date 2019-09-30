使用達8成 以成無人機作戰王國 09:192019/09/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年以色列空軍的作戰任務時數中，有78％是由無人機執行，而今年更將躍增至80％。 據《突發防務》（Breaking Defense）新聞網報導，儘管以色列空軍素來以一流的駕駛聞名於世，但如今正將多數飛行任務轉交無人機。而「蒼鷺」（Heron）中高空長程（Medium-Altitude Long- Endurance，MALE）無人機的數量，最近已成長了50％，自2018年初以來，飛行時數更飆升了超過25％，這反映出作戰重心已由有人轉向無人的趨勢。 (中時電子報) #無人機 #以色列 #蒼鷺 #作戰 #長程 也許您會感興趣 推薦閱讀 就靠這神器！美擊落伊朗無人機 16:102019/07/19 軍事 時速1,400公里 俄獵人隱形無人機首飛 17:132019/08/04 軍事 紅色幽靈現身 轟-20傳將成殲20僚機 10:432019/08/10 軍事 海外獵殺無人機 美要率先部署光炮 14:502019/09/25 軍事 合體了！俄「獵人」首與蘇-57共飛 09:102019/09/28 軍事 軍事熱門新聞 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 - 軍事 超級任務！德挑新戰機 美F35沒出局 - 軍事 挪威接收首輛韓製K9自走砲 總數24輛 - 軍事 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 - 軍事 10／1閱兵亮點 陸要大秀核威懾力進展 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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