去年以色列空軍的作戰任務時數中，有78％是由無人機執行，而今年更將躍增至80％。

據《突發防務》（Breaking Defense）新聞網報導，儘管以色列空軍素來以一流的駕駛聞名於世，但如今正將多數飛行任務轉交無人機。而「蒼鷺」（Heron）中高空長程（Medium-Altitude Long- Endurance，MALE）無人機的數量，最近已成長了50％，自2018年初以來，飛行時數更飆升了超過25％，這反映出作戰重心已由有人轉向無人的趨勢。

(中時電子報)