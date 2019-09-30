「認真的女人最美！」立委參選人黃馨慧長期關懷弱勢，昨天於南台中家扶中心舉辦捐贈儀式，將募集到的民間物交由家扶中心分發給弱勢家庭，現場社工們與扶助家庭都感動不已。募集到的民生物資，包括洗髮精146瓶、洗衣精144瓶以及沐浴乳144瓶，擺滿整整五大桌，每一份物資都代表著滿滿的社會溫暖與愛心！

南台中家扶中心主任王金敦表示，每年10至12月是家扶歲末寒冬送暖募集物資期間，很感謝熱心人士捐贈民生用品，這些募集來的資源能夠讓扶助家庭減輕經濟支出壓力，陪伴家庭孩子們翻轉生命未來，讓這場捐贈活動十分有意義。

黃馨慧指出，自己雖然是政治人物，但從小在這塊土地長大，有著濃厚情感，能夠貢獻一己之力，幫忙弱勢家庭獲得完善照顧，將社會各個角落溫暖傳遞給需要幫助的人，看到地方鄉親開心的笑容，就是自己繼續投入公益的最佳動力來源。

黃馨慧募集除民生物資外，由環保局成立的「寶之林」廢棄家具再生中心，也透過這次捐贈儀式，由市府環保局環境設施大隊大隊長劉俊迪將「環保藝術節」拍賣所得3萬9000餘元現金捐給家扶中心。

王金敦強調，「寶之林環保家具再生中心」將民眾廢棄後的家具賦予新生、再利用，如同這次捐款代表寓意，藉由家具新生所拍賣款項，協助弱勢家庭孩子創新未來，發揮不一樣的生命情境，徹底將環保新生、落實在公益中，二方結合形成很有意義的公益活動。

(中時 )