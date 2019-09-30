台灣動物緊急救援小組30日接獲網友轉寄照片投訴，一名大學生上周三發現一隻貓咪遭台電西屯變電所內誘貓籠捕捉，秋老虎發威天氣酷熱，怕貓咪會被熱死在籠內，前後五小時內，聯絡台電西屯服務所、又打1911、1999、甚至通報台中市動保處，沒有任何一個單位能夠處理，最後只能眼睜睜看著誘捕籠中的貓咪被活活熱死，台灣動物緊急救援小組痛批政府官僚殺貓，簡直貓咪版八掌溪事件台中上演。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，接獲愛貓網友轉寄照片投訴，一名逢甲大學學生，上周三中午發現學校對面的台電西屯變電所內，有一隻貓遭誘捕籠補捉，因當天氣溫很高，學生擔心貓咪活活熱死，聯絡多個單位無下文。

台灣動物緊急救援小組指出，該名學生先前往距離變電所約五百公尺台電西屯服務所，要學生撥打台電客服電話1911求助；學生打1911後，兩個多小時過去仍未到場處理；下午一點左右又去電台中市動保處，但來到現場的人員稱無法處理，推拖叫學生打1999反應，之後動保處人員隨即離去。

倪京台說，該名學生因要上課無法久留現場，但都保持手機開機，一整個下午過去無人聯繫他，直至下午五點多返回宿舍時，發現貓咪仍在現場但已死亡，研判應是被活活熱死

，氣憤表示「政府面對一個活生生的生命竟是如此處理」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台強調，用誘捕籠捕捉貓狗是很安全的方式，但必須要有人在現場守候，或定時前往查看，現在台灣各地平均氣溫都超過30度，犬貓如被關在誘捕籠中又被太陽曝曬，短時間內就會出現脫水、熱衰竭等致命危機。

倪京台抨擊，台電和動保處未將貓咪當作生命看待，政府官僚互踢皮球，讓一個寶貴的生命痛苦死去，無疑是「八掌溪事件翻版」，猶如「官僚殺貓」，呼籲應追究相關人員責任。

(中時 )