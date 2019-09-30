國民黨總統提名人韓國瑜的支持者對韓國瑜一向有情有義，自政治獻金捐款帳戶開設後，即有許多韓粉熱情捐款。但現在卻傳出，疑似有詐騙分子，開設人頭帳號，混入韓粉社團，開設「假的政治獻金捐款專戶」。成功詐騙一些韓粉的辛苦錢。

韓國瑜總統選舉政治獻金專戶近日公布，韓粉忙著送「軍糧」，紛紛公布捐款明細及金額，可謂是為韓國瑜寒冬送暖。

但這兩天傳出，有疑似詐騙份子開設臉書假帳號，混入韓粉社團，有名黃姓韓粉28日在臉書社團「韓國瑜參選總統後援會」PO文，貼出一個疑似是假帳號在社團斂財，且該名韓粉捐了一筆小額捐款給該帳戶，雖金額不多只有一千元，但據韓粉在社團中反映，已有數名韓粉受害。希望警方能介入調查。

據貼文內的Line截圖對話顯示，該名韓粉聯繫該帳號要求退款，但該名帳號並沒有退款打算，讓她相當生氣，據悉，該名韓粉稱已連繫165反詐騙專線，經證實非真的韓國瑜政府獻金。她要這個疑似詐騙分子，別再假韓國瑜之名，詐騙愛心斂財。

有韓粉受疑似詐騙帳號詐騙，誤捐假的韓國瑜政治獻金帳戶。(圖/截自韓粉臉書社團)

疑似冒名詐騙韓國瑜政治獻金的臉書帳號。(圖/截自韓粉臉書社團)

(中時電子報)