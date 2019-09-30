每個人都愛旅遊，不過規劃行程總是需要投入大量時間及心思，光是訂機酒、挑行程，遊走在各種平台選購旅遊商品，就得費上不少功夫。有線上旅遊業者不僅提供一條龍服務，更看準行動消費力的崛起，推出旅遊全商品一站式購足的旅遊APP-「易遊網APP」，包含機票、飯店、國內外團旅、國內外自由行、遊輪、當地遊票券、WIFI網卡、交通票等，一個APP通通買得到！也因為一站式服務的特點，全台已累積超過百萬下載數，好用程度讓旅遊達人Jason和Miruku大為驚豔！

Jason認為操作簡單、一站式服務的「易遊網APP」很符合懶人/截取自youtube

熱愛到處趴趴走的陽光型男旅遊節目主持人Jason，與日本旅遊youtuber Miruku一起挖掘近年很夯的「易遊網APP」。Jason笑說，他很不愛安排行程，所以旅行、工作都有人將行程安排好，但有時會有自己想要的行程，這樣的APP滿符合他的需求。而提到出國糗事時，Miruku打趣地說，有次興高采烈地帶著家人去日本大阪玩，到了機場才發現機票買成沖繩，只能糗帶大阪的行李出發到沖繩！

「易遊網APP」用地區分類，清楚展示網卡容量及費用/截取自youtube

一個什麼都有的旅遊APP，可以輕鬆幫你預訂好所有旅行商品，你可以透過「易遊網APP」將機票、住宿、行程、交通，甚至是不可或缺的網卡都能一次搞定，讓總是使用漫遊的Jason震驚，覺得自己之前白白花了很多冤枉錢，APP甚至將東南亞、中港澳、歐洲的網卡清楚陳列出來。讓Miruku驚呼，原來「易遊網APP」就能搞定所有旅遊必備的行程，有一種相見恨晚的感覺。

點開「易遊網APP」，首頁清楚列出10大類的旅遊商品，包含機票、訂房、團體旅遊、國內旅遊、遊輪、自由行、機加酒、票券當地遊、環島之星、國內機票，只需要手指輕鬆點一點就能開始選購。而在挑選酒店時，可以使用篩選的方式，一樣依照個人需求分類，包含免費取消、即時確認、免費wifi、免費早餐等，依個人喜好輕鬆挑選。

「易遊網APP」的每家飯店皆有旅客評價，供用戶參考/截取自youtube

在挑選飯店前，別忘了瀏覽旅客評鑑，評鑑是以地點、整潔等面向評分，可以看到其他網友真實紀錄的房間情況，避免圖文不符的窘境發生，讓Miruku大讚，真的只要透過一個簡單操作的APP，就能把旅遊大小事都處理好！

隨著行動支付的普及，「易遊網APP」也不落人後，支援Apple Pay、Google Pay、Line Pay等3大行動支付，而信用卡付款也有最高12期分期零利率，付款方式多元，非常方便。Jason透露，其實他稍早在瀏覽「易遊網APP」時，不知不覺就用行動支付訂了維也納的行程，驚呼整個過程就跟呼吸一樣，自然又順手。另外更稱讚了一下線上客服的專業服務，只要傳訊息給客服，會盡速回覆解決你的任何疑問，更說這種一站式的服務滿足了自己95%的旅行需求！

「易遊網APP」支援Apple Pay、Google Pay、Line Pay等3大行動支付/截取自youtube

「易遊網APP」會不定期舉辦一些下殺活動或抽獎活動，而近日舉辦的2個專屬活動時間為108/10/4-12/31，第一個是只要在「易遊網APP」首購消費滿5千元即送記憶棉頸枕，是旅者絕對必備的飛行實物；第二個是在APP下單不限金額，就有機會抽中沖繩雙人自由行，和日本東北安比渡假村3天2夜住宿券！還沒有「易遊網APP」的朋友趕緊下載，千萬別錯過這些好康，說不定下一個幸運兒就是你啦！活動詳情請至易遊網官網查詢。

(中時電子報)